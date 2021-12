Feuerwehr Stegersbach übersiedelt in ihr neues Domizil

Nach 60 Jahren verabschiedet sich die Feuerwehr Stegersbach von ihrem alten Feuerwehrhaus und zieht in einem Festzug in das neue Haus in der Hauptstraße ein.

Schlepperei hat Aufwind im Bezirk Güssing

Seit dem Jahresbeginn hat die Zahl der aufgegriffenen illegalen Einwanderer im Burgenland wieder deutlich zugenommen. Die meisten Schlepper nutzen nach wie vor die Bezirke Neusiedl am See und Oberpullendorf, aber schon auf Platz 3 liegt mittlerweile der Bezirk Güssing.

Freiflächen-Photovoltaikanlagen nur in Güssing und Tobaj

Im Bezirk Güssing werden laut Verordnungsentwurf Eignungszonen in den Gemeinden Güssing und Tobaj vorgeschlagen. In Güssing sollen in Richtung Urbersdorf bis zu 110 Hektar reserviert werden, weitere acht Hektar an der nördlichen Stadteinfahrt. 42 Hektar sollen auf Tobajer Hotter umgewidmet werden.

