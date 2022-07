Zur neuen Kommandantin der Polizeiinspektion Güssing ist Bettina Lorenz ernannt worden. Sie ist laut Bezirkskommando damit die erste weibliche Leiterin einer Polizeidienststelle im Bezirk Güssing.

Lorenz war bisher Stellvertreterin von Kommandant Gerhard Karner, der in Pension gegangen ist. "Ihr Spezialgebiet liegt in der Präventionsarbeit sowie in der Bearbeitung von Gewalt- und Sexualdelikten gegen Frauen und Kinder", sagte Bezirkskommandant Ewald Dragosits. Lorenz sei eine erfahrene und vielseitig einsetzbare Beamtin, die engagiert und motiviert an ihre neue Aufgabe herangehen wolle.