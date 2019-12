Der Musikverein Stadtkapelle Güssing hat am 28. und 29.12. 2019 wieder sein traditionelles Festkonzert zum Jahreswechsel unter der Leitung von Stadtkapellmeister Niklas Schmidt abgehalten. Die Moderation übernahmen erstmals die Marketenderinnen, die unter anderem mit Anekdoten über ihre Aufgabe für gute Unterhaltung sorgten. Das Programm beinhaltete moderne Stücke, Filmmusik und natürlich auch Traditionelles. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden an einige MusikerInnen Leistungsabzeichen in Bronze verliehen. Außerdem konnten fünf neue Jungmusikerinnen aufgenommen werden. Drei langjährige Mitglieder wurden anlässlich ihrer 15-jährigen Tätigkeit von Ehren-Bezirkskapellmeister Erwin Franaschek geehrt (Niklas Schmidt, Peter Schrammel, Peter op den Buijs). Das Publikum zeigte sich vom Konzert mit Standing Ovations sichtlich begeistert.