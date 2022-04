Die Jagdgesellschaft Deutsch Tschantschendorf und die Gemeinde Tobaj haben einen "Frühjahrsputz" in der Natur durchgeführt. aufgerufen. Jäger, freiwillige Helfer und Kinder machten bei der Flurreinigung mit und klaubten illegal entsorgten Müll auf. Zum Dank wurden alle von Bürgermeister Helmut Kopeszki zu einem gemeinsamen Essen eingeladen.

Müll gefährdet Wildtiere

"Für Wildtiere können Abfälle zum Verhängnis werden", warnt Jagdleiter Michael Unger. "Reste von Plastikverpackungen oder Schnüre können zu schweren Verletzungen von Magen und Darm führen. In Metallteilen und Drähten können sich Tiere verfangen, was zu schlecht heilenden Schnittwunden führt. Plastikfolien finden sich mit fatalen Folgen in Vogelnestern: Das Regenwasser staut sich, die Jungvögel sterben an Unterkühlung oder ertrinken. Von weggeworfenen Batterien auslaufende Säure führt zu schweren Vergiftungen und verseucht Boden und Grundwasser."