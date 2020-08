Ein schweres Unwetter mit heftigen Regenfällen und Hagel ist heute, Montag, Nachmittag über den Nordteil des Bezirks Güssing hinweggezogen. Betroffen waren im oberen Stremtal vor allem Ollersdorf, Stinatz und Olbendorf, im südlichen Teil des Bezirks Oberwart der Raum Litzelsdorf und Oberdorf.

Überflutungen trafen zahlreiche Häuser und Keller. Der Strembach trat an mehreren Stellen über die Ufer. Die Feuerwehren sind dabei, Keller auszupumpen und Straßen freizumachen. In Ollersdorf stehen Fußballplatz und Tennisplätze unter Wasser. Aus den anderen Teilen des Bezirks Güssing rückten etliche Feuerwehren an, um die örtlichen Wehren bei den Einsätzen zu unterstützen.