Die Impfungen in dem vom Land betriebenen Impf- und Testzentrum in Heiligenkreuz laufen aus. Die letzten Impfungen finden am 21. und 22. August statt.

Künftig werden die Impfungen grundsätzlich zu den niedergelassenen Ärzten verlagert. Die Anmeldung dafür erfolgt wie bisher über das Vormerksystem des Landes. Kostenlose Coronavirus-Testmöglichkeiten in den sieben Impf- und Testzentren des Landes werden aber weiterhin angeboten.

Impftage ohne Voranmeldung sind laut Landesregierung in 55 Gemeinden vorgesehen, in denen die Durchimpfungsrate derzeit besonders gering ist. 23 Ärzte werden dabei impfen.

Gemeinden mit Impfungen ohne Voranmeldung (Quelle: ORF Burgenland)