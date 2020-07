Heuer wird der Gebäudekomplex von Gemeindeamt und Feuerwehrhaus in Kleinmürbisch komplett saniert.

KLEINMÜRBISCH. Die 234-Einwohner-Gemeinde Kleinmürbisch hat sich für heuer baulich einiges vorgenommen. "Wir werden in den Brandschutz und in weiterer Folge in die Sicherheit unserer Bevölkerung investieren", berichtet Bürgermeister Martin Frühwirth. Insgesamt sollen rund 150.000 Euro in die Komplett-Sanierung des Feuerwehrhauses und in die Anschaffung neuer Dienstuniformen fließen. Zudem soll das Gemeindeamt, welches sich im gleichen Gebäudekomplex befindet, einen barrierefreien Zugang erhalten.

Eigenleistung

Bereits abgeschlossen sind die Sanierungsarbeiten im Innengebäude des Gemeindeamtes. Rund 10.000 Euro wurden hierfür aufgewendet. "Dank der großen Mithilfe von Mitarbeitern und Freiwilligen konnte die Investitionssumme sehr gering gehalten werden. Das macht uns besonders stolz und dankbar", erzählt Frühwirth.

Feuerwehrauto für vier Gemeinden

Vor einem Jahr nahm die Feuerwehr Kleinmürbisch ihr neues Tanklöschfahrzeug (TLFA-1000) in Betrieb. Das Besondere daran ist, das Feuerwehrauto kommt gemeindeübergreifend in vier Gemeinden zum Einsatz: in Kleinmürbisch, Großmürbisch, Inzenhof und Tschanigraben sowie im Bedarfsfall auch in Neustift-Bergen.

Martin Frühwirth (SPÖ) ist seit 2002 Bürgermeister in Kleinmürbisch.

Foto: Elisabeth Kloiber

hochgeladen von Elisabeth Kloiber

Drei Fragen an den Bürgermeister

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Kleinmürbisch?

Es gibt sehr viele schöne Plätze, am liebsten sitze ich auf meiner Terrasse und genieße den Abend

Eine Lehre aus Corona?

Wir alle mussten lernen unsere Bedürfnisse zurückzuschrauben und uns wieder mehr auf Regionalität konzentrieren.

Was sind ihre Urlaubspläne für den Sommer?

Wahrscheinlich am Neusiedlersee.