Doris Treitler mit ihrem "Fadenspiel" gewann den burgenländischen "Energy Globe" 2020. Sechs weitere Preisträger in Unterkategorien wurden bei der Verleihung in Stegersbach ebenfalls ausgezeichnet.

Ihre Idee, Kindern die Neuverwertung von alten Textilien beizubringen, hat der Sauerbrunnerin Doris Treitler den heurigen Burgenland-Sieg beim weltweit vergebenen Umweltpreis "Energy Globe" eingebracht. Sie verwertet in ihrem Betrieb "Fadenspiel" gebrauchte Bekleidungsstücke nicht nur selbst, sondern gibt auch ihr Wissen in Nähkursen an den Nachwuchs weiter.

Seit 2016 ist Treitler von dem Gedanken beseelt, die Menge von textilem Müll via "Upcycling" zu verringern. Alte Jeans, Tischtücher, Bettwäsche, Vorhänge oder Stickbilder werden zu Taschen, Rucksäcken, Kosmetiktascherln, Schürzen, Hüten oder Stofftieren verarbeitet. "Ich verbinde Kreativität mit Nachhaltigkeit", beschreibt es Treitler.

Sechs weitere Preisträger

Die Jury des "Energy Globe" zeichnete bei der Verleihung in Stegersbach nicht nur sie, sondern auch sechs weitere burgenländische Umweltprojekte mit den Siegen in diversen Unterkategorien aus.

Der Weppersdorfer Gebrauchtwarenladen "Alles und nix" von Monika Berger bietet gespendete Artikel zwecks Wiederverwendung und Wiederverwertung günstig zum Kauf an. Im Geschäft gibt es Bekleidung, Heimtextilien, Spielwaren, Dekoration, Haushalts- und Handarbeitsartikel.

von Monika Berger bietet gespendete Artikel zwecks Wiederverwendung und Wiederverwertung günstig zum Kauf an. Im Geschäft gibt es Bekleidung, Heimtextilien, Spielwaren, Dekoration, Haushalts- und Handarbeitsartikel. Das Europäische Zentrum für erneuerbare Energie mit Sitz in Güssing hat in Kohfidisch einen interaktiven "Energiepavillon" für Schulklassen errichtet. Der "ForschungswEEg" vermittelt Wissen über erneuerbare Energie und soll das Interesse für Innovation und Forschung wecken.

mit Sitz in Güssing hat in Kohfidisch einen interaktiven "Energiepavillon" für Schulklassen errichtet. Der "ForschungswEEg" vermittelt Wissen über erneuerbare Energie und soll das Interesse für Innovation und Forschung wecken. In der Volksschule Mörbisch ist ein besonders durchdachter Schulgarten entstanden. 60 Bäume, 25 Ribiselsträucher, vier Kräuterbeete, 17 Beete für Frühblüher und ein Weingarten wurden gemeinsam mit den Kindern angelegt.

ist ein besonders durchdachter Schulgarten entstanden. 60 Bäume, 25 Ribiselsträucher, vier Kräuterbeete, 17 Beete für Frühblüher und ein Weingarten wurden gemeinsam mit den Kindern angelegt. Die Gemeinde Hornstein wurde gleich für zwei Projekte ausgezeichnet: Ein Elektro-Ortsbus wurde statt einem Diesel-Bus angeschafft, um Passagiere innerhalb des Ortsgebiets von A nach B zu bringen. Eine großangelegte Baumpatenschafts-Aktion brachte die Neuanpflanzung von 200 Bäumen als Ergebnis.

wurde gleich für zwei Projekte ausgezeichnet: Ein Elektro-Ortsbus wurde statt einem Diesel-Bus angeschafft, um Passagiere innerhalb des Ortsgebiets von A nach B zu bringen. Eine großangelegte Baumpatenschafts-Aktion brachte die Neuanpflanzung von 200 Bäumen als Ergebnis. Die Gemeinde Ollersdorf hat bisher über Bürgerbeteiligung Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 160 kWp errichtet. Öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge und die Renaturierung des Strembachs runden das Öko-Gesamtbild ab.

hat bisher über Bürgerbeteiligung Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 160 kWp errichtet. Öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge und die Renaturierung des Strembachs runden das Öko-Gesamtbild ab. Die Gemeinde Deutsch Kaltenbrunn hat bisher zwei öffentliche Energietage zu den Themen Elektromobilität und Photovoltaik veranstaltet. Hinzu kommen Vorträge über erneuerbare Energie sowie Umweltprojekte für Kinder.

Weiterführende Informationen: www.energyglobe.at