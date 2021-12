Schutzhelme, die die Feuerwehr Olbendorf aus ihrem Bestand ausgeschieden hat, finden in Rumänien eine Weiterverwendung. Die 25 Helme übergaben Kommandant Romeo Malits und Bgm. Wolfgang Sodl in Bildein an Adella Glocknitzer. Sie stammt aus Lapus in Rumänien und wird die Helme beim nächsten Heimatbesuch an die Feuerwehr Lapus weitergeben.

Die Feuerwehr Olbendorf selbst übernahm ihre neuen Einsatzhelme von der Firma Rosenbauer.