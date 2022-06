Nach dem Ausbau des Breitband-Internets wird weiter in die Gemeinde-Infrastruktur investiert.

HEUGRABEN. Die Arbeiten zum Ausbau des Breitband-Internets sind abgeschlossen."Die "A1 Telekom hat eine Leitung von Bocksdorf bis zur Kirche in Heugraben errichtet", sagt Bürgermeister Walter Zloklikovits. Die Gemeinde beteiligt sich mit 35.000 Euro an den Kosten. "Gerade die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig eine intakte, gut funktionierende Internetverbindung für den Heimunterricht oder das Home Office ist.

Ende 2022 in Betrieb

Unumstritten ist, dass dafür eine qualitätsvolle Verbindung notwendig ist", betont Zloklikovits. Durch den Ausbau des Breitbandes erhalten die Haushalte schnelles Internet mit spürbar schnelleren Datenübertragungen sowie die Möglichkeit, mit A1-TV-Kabelfernsehen in hochauflösender Qualität zu empfangen. Laut A1 soll das Glasfasernetz Ende des Jahres in Betrieb genommen werden, so der Ortschef.

Der Breitband-Ausbau in Heugraben ist abgeschlossen, das freut Bürgermeister Walter Zloklikovits.

Bauplätze gefragt

Ein Faktor, warum die Einwohnerzahl in den letzten Jahren gestiegen ist, ist die Fertighaussiedlung der Stegersbacher Holzbaufirma Graf. Vier Häuser sind fertiggestellt worden. Investitionen in die Infrastruktur sind ein Mitgrund, warum die Gemeinde vor allem bei Zuzüglern beliebt ist. "Vermehrt rufen Leute an und fragen um neue Bauplätze an." Daher schwebt Zloklikovits als nächstes Gemeindeprojekt vor, Grundstücke anzukaufen um daraus Bauplätze entstehen zu lassen. Zwei Güterwege im Ortsgebiet werden derzeit neu gemacht. Am Güterweg Heugraben-Rimlak werden 175 Meter neu asphaltiert, dazu Randsteine verlegt und der Gehsteig gemacht. Ebenso erneuert wird der Obertalweg in Richtung Wohnblock.

Neuer Gemeindemitarbeiter

Seit dem 1. April ist der Rohrer Joachim Sorger neuer Gemeindemitarbeiter.

Jagdgesellschaft

Der Jagdausschuss setzt sich nach der Wahl neu zusammen. Neuer Obmann ist Günter Sinkovits, zu seinem Stellvertreter wurde Mario Krammer gewählt. Die Jagd wurde auf neun Jahre neu vergeben.

Im Sommer warten Veranstaltungen

Samstag, 9. Juli: Dämmerschoppen der Feuerwehr. Die "Schleifer" sorgen für die musikalische Untermalung des Abends. Beginn ist um 17.00 Uhr. Der Reinerlös wird zum Ankauf von Ausrüstungsmaterial verwendet.

Grillabend der Jagdgesellschaft Heugraben beim Feuerwehrhaus.

Ein Naturparadies

HEUGRABEN/ROHR/EISENHÜTTL. Die Feuchtwiesen im Zickental sind seit 1991 ein Naturschutzgebiet. Das Niedermoor ist mit einer Fläche von 42 Hektar das größte im pannonischen Raum. Es ist rund 13 Meter mächtig und mindestens 10.000 Jahre alt. Um das Moor kennenzulernen, können Besucher den Erlebnisweg gehen oder eine Führung buchen.

Den Bierbrauer Patrick Krammer aus Heugraben hat das Moor sogar zu einer eigenen Biersorte inspiriert. Sein Golden Ale mit Namen "Biergit" ist mit Extrakten aus dem Moor versetzt.