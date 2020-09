Der Schulbeginn im Corona-Zeitalter bringt Herausforderungen für Pädagogen und Schüler.

ST. MICHAEL IM BURGENLAND/ST. MARTIN AN DER RAAB. (srg/ek). Das neue Schuljahr beginnt mit einer Vielzahl an Vorschriften, die gemäß den Richtlinien eines eigenen Schul-Ampel-Systems größtmögliche Sicherheit gewährleisten sollen.

Digitales Lernen

Neben den Vorbereitungen wie Einzeltischen für alle Schüler, einem Isolationsraum, der Errichtung eines Schul-Krisenteams und allen Maßnahmen für die Einhaltung der Hygienevorschriften ist für Direktor Rudolf Ehrenhöfler an der Volks- und Mittelschule St. Michael die Vorbereitung des digitalen Lernens essentiell. "Als Schule mit dem Qualitätsgütesiegel Expert Plus für digitales Lernen, sind Lehrer und Schüler den Umgang damit gewohnt", erklärt der Schulleiter. So sind bereits vor Schulbeginn alle Schüler in den digitalen Lernprogrammen registriert und ihre Lerninhalte online verfügbar.

Herausforderung

Trotz jahrelanger Erfahrung stellt jedoch die Entscheidung darüber, ob ein Schüler krank ist und isoliert werden muss, für Direktor Ehrenhöfler und sein Team eine neue Herausforderung dar. Diese Beurteilung erfolgt in St. Michael durch das Krisenteam in Koordination mit dem Schularzt und den Behörden. In St. Martin/Raab erfolgt diese Beurteilung auch durch den Corona-Krisenstab, der im Feber ins Leben gerufen wurde. Volksschuldirektorin Claudia Kröpfl-Kögl sieht dennoch gelassen auf den Schulbeginn. "Wir haben in den letzten Monaten viel Erfahrungswerte sammeln können, davon können wir nun gut profitieren."

Zusammenarbeit

Denn die Betreuung in der Schule ist auch während des Corona-Lockdowns weitestgehend aufrecht erhalten geblieben. "Die Schüler und Eltern wurden schnell mit den digitalen Lernprogrammen vertraut gemacht", so Kröpfl-Kögl. "Zum Schulanfang ist es daher besonders wichtig, die neuen Schüler und ihre Eltern dahingehend zu schulen."

Wichtig ist, dass sich die Eltern auch mit dem neuen Corona-Ampel-System vertraut machen. Die Landesschuldirektion hat hierfür einen Leitfaden ausgesendet.