Traditionell am Stefanitag lud das Tamburizza-Orchester und der Chor Güttenbach (TOP) zu seinen beiden Weihnachtskonzerten in die Mehrzweckhalle in Güttenbach. Dort begeisterten die Musiker und Sänger ihr Publikum mit Weihnachts- und Adventliedern aus vielen verschiedenen Teilen der (Musik)Welt.

Zu Beginn bedankte sich Obfrau Viktoria Wagner bei Prof. Boris Novak, der nunmehr seit zehn Jahren die musikalische Leitung des Vereins innehat und auch bei diesen Weihnachtskonzerten die Musiker und Sänger Weihnachtsklänge auf höchstem Niveau darbieten ließ.

Herzerwärmend waren auch die Darbietungen des TOP-Kinderchors, der unter der Leitung von Julia Fürst kindliche Vorfreude auf das Weihnachtsfest zu Beginn des Konzertes musikalisch umsetzte. Die großen Musiker des Orchesters, der Klapa und des Chors zogen danach den musikalischen Bogen eindrucksvoll vom burgenländischen "Nek spavaj mirno Bozji sin" über "Glorious Kingdom" aus England bis hin zum spanischen "Feliz Navidad". Als Solisten waren dabei Alexander Wukovits und Edith Radakovits zu hören.

Zum großen Finale des Abends zeigten große und kleine Musiker dann noch auf mitreißende Art und Weise, wie schwungvoll Weihnachten in der Karibik gefeirt werden kann, bevor sich Akteure und Publikum nach drei Zugaben bei der Agape in weihnachtlicher Stimmung zusammenfanden.