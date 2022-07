Das Plakat "Die alte Heimat grüßt" prangte über dem Eingang des Weinmuseums und begrüßte Burgenland-Auswanderer zum 60. Auslandsburgenländer-Treffen der Burgenländischen Gemeinschaft.

Zahlreiche Auswanderer waren mit ihren Familien angereist, um mit Präsident Edi Nicka, Ehrenpräsident Walter Dujmovits, den Vizepräsidenten Anton Huber und Erwin Weinhofer, Landtagspräsidentin Verena Dunst, Landtagsabgeordneten Walter Temmel, den Bürgermeistern Vinzenz Knor, Thomas Behm und Michaela Raber sowie vielen Freunden und Verwandten das Wiedersehen zu feiern.

Festprogramm

Das Treffen begann am Vormittag mit einem ökumenischen Gottesdienst, der von Generalvikar Kan. Michael Wüger gemeinsam mit Pfarrerin Tanja Sielemann gefeiert wurde. Der Hl. Messe folgte ein Frühschoppen mit der "50er Musi", der Festakt mit den Festreden und ein gemütliches Beisammensein bis in den Abend.

Miss Burgenland New York

Im Rahmen des Festaktes wurden auch die beiden Miss Burgenland New York präsentiert, die jährlich vom Burgenländer-Club New York gewählt werden und eines der sichtbaren Zeichen der Verbundenheit der Auswanderer mit dem Burgenland sind. Die Großeltern von Emily Neubauer, Miss Burgenland NY 2020, kommen aus Strem und Sumetendorf. Kayla O'Neil, Miss Burgenland NY 2022, hat ihre burgenländischen Wurzeln in Rauchwart und Rehgraben.

Nach dem Auswanderertreffen in Moschendorf besuchen die beiden Miss Burgenland in den nächsten Tagen noch traditionell gemeinsam mit ihren Familien und Vertretern der Burgenländischen Gemeinschaft die Landeshauptstadt und eine Weintaufe.