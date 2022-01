Wenn die Omikron-Viruswelle über Österreich in ähnlicher Weise hereinbricht wie über England, drohen durch hinaufschnellende Infektionszahlen nicht nur mehr Erkrankungen. Je mehr Menschen infiziert oder in Quarantäne sind, desto höher werden auch die Personalausfälle in Firmen oder öffentlichen Versorgungseinrichtungen sein. In England reichen die Ausfälle bis zu 20 Prozent. Entsprechend rüsten sich die heimischen Unternehmen, vor allem jene, die zur kritischen Infrastruktur gehören.

Reservepersonal für Post

Die Post etwa hat in den letzten Monaten den Personalstand erhöht. Österreichweit wurden seit 2019 fast 550 zusätzliche Personen aufgenommen. "Weitere 1.500 Neuaufnahmen stehen an, können aber in Anbetracht des derzeitigen Arbeitsmarktes nicht von heute auf morgen vorgenommen werden", erklärt Post-Sprecher Michael Homola.

Ebenso verhalte es sich, wenn es trotz aller Vorkehrungen in einer Zustellbasis starke Personalausfälle gebe. In Güssing sind knapp 30 Mitarbeiter beschäftigt, in Jennersdorf rund 20, in Stegersbach etwa 15. "Neuaufnahmen müssen auch eingeschult werden. Wir setzen in dieser Situation daher auch Frächter und Leasingpersonal ein, die mit diesen Tätigkeiten bereits vertraut sind", erläutert Homola.

Geteilte Dienste

In der Zustellung bereite sich die Post wieder auf einen geteilten Dienstbeginn vor. "Damit befinden sich weniger Personen zeitgleich an einem Standort, und wir haben dadurch zwei voneinander getrennte Personengruppen", so Homola.

Ähnlich arbeitet die burgenländische Krankenhausgesellschaft KRAGES. "Es werden beispielsweise im Spital in Güssing Teams aus Ärzten und Pflegepersonal gebildet, die einander nur bei der Dienstübergabe sehen. Damit versehen immer die gleichen Leute Dienst", sagt KRAGES-Sprecher Martin Hollweck.

Pensionierte Ärzte und Krankenschwestern

Zusätzlich wurden für den Fall des Falles bereits pensionierte Ärzte und Krankenschwestern gebeten, trotz Pension in den Spitälern auszuhelfen. Bei größeren Engpässen an einem Krankenhausstandort werde laut Hollweck Personal aus anderen Spitälern hinzugezogen. Einen zusätzlichen Effekt erwartet sich die KRAGES auch aus dem Umstand, dass Krankenhaus-Praktika von insgesamt 37 Auszubildenden vorgezogen werden.

Wasserversorgung gesichert

Auch der Wasserverband Unteres Lafnitztal teilt wie bereits in der ersten Pandemie-Welle sein Personal. "Jede Woche kommt ein anderes Team zum Einsatz", erzählt Geschäftsführer Richard Vettermann. "Als letzte Maßnahme, sollten alle Mitarbeiter ganz plötzlich ausfallen, könnte man mit entsprechendem Zugriffsrecht die Wasserversorgung auch von zu Hause aus leiten." Eine Gefährdung der Wasserversorgung sei daher auszuschließen.

Sehr wohl verlängern werden sich aber die Instandhaltungsmaßnahmen, die während der Wintermonate durchgeführt werden. "Weil nur das halbe Personal zur Verfügung steht, werden sich die Arbeiten in die Länge ziehen." Überhaupt keine Sorgen müsse man sich laut Vettermann über eine Coronavirus-Übertragung durch die Wasserversorgung machen. "Durch die Behandlung von UV-Licht kann kein Virus im Wasser überleben."

