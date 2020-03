Am 4. März 2020 kamen die unabhängigen Gemeinderäte der Bezirke Jennersdorf und Güssing zu einem Meinungsaustausch in Kukmirn, Ortsteil Limbach, im Gasthaus Kroboth Limbacherhof zusammen. An der Spitze dabei standen der Bürgermeister aus Jennersdorf, Reinhard Deutsch, und der Vizebürgermeister aus Kukmirn, Klaus Kroboth. Als besonderer Überraschungsgast war auch der Altbürgermeister von Bocksdorf und "Bürgelistenurgestein", Adolf Schabhüttl, anwesend. Bei dem Treffen selbst wurde auf sehr freundschaftliche und niveauvolle Weise eine umfangreiche Tagesordnung abgearbeitet. Man merkt deutlich, dass die vom UGVF initiierte Vernetzung der unabhängigen Gemeinderäte im Landessüden schon sehr gut funktioniert. Teilnehmende Bürgerlisten bei diesem Treffen waren: Pro KaRo-Brunn Deutsch Kaltenbrunn (KARO), Freie Bürgerliste Eltendorf (FBL), Freie Bürgerliste Heiligenkreuz (FBL), Bürgerliste Ja zu Jennersdorf (JES), Zukunft Sankt Martin an der Raab (ZukunftSMR), Liste Bocksdorf (LB), Bürgerliste Marktgemeinde Kukmirn (BMK)