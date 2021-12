Im Rahmen der heiligen Messe am 4. Adventsonntag gab es in der Pfarrkirche Neuberg eine Premiere. Morice Krenn, 9 Jahre alt und Schüler der Volksschule Neuberg, spielte auf der Kirchenorgel einen Teil der Messlieder. Unterstützt wurde er dabei von Robert Novakovits. Das junge musikalische Talent hat seine Aufgabe mit Bravour gemeistert und erhielt am Ende der Messe von den Messbesuchern auch den verdienten Applaus. In Neuberg ist er somit der jüngste Kantor. Hoffentlich bleibt ihm sein musikalisches Engagement lange erhalten. Viel Glück und Erfolg für die Zukunft!