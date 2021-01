Die Neuberger Jagdgesellschaft lädt in regelmäßigen Abständen die Kinder der örtlichen Volksschule in die "Werkstatt Natur" nach Marz ein bzw. kam vor zwei Jahren die mobile "Werkstatt Natur" nach Neuberg. Dabei wird den Kindern ein Einblick in die vielfältige Welt der Waldbewohner gegeben und sie werden auch für einen sorgfältigen Umgang mit der Natur sensibilisiert.

Da derzeit ein Besuch dieser Institution wegen der Covid-19 Maßnahmen nicht möglich ist, entschlossen sich die Waidmänner zu einer anderen Aktion. Jagdleiter Ökonomierat Siegfried Stekovits und seine JagdkollegInnen spendeten € 1000.- dem Elternverein der Volksschule Neuberg, der mit diesem Geld den Ankauf von zwei interaktiven Tafeln für die Schule finanziert, die derzeit neu errichtet wird.

Ein großes Dankeschön der Neuberger Jagdgesellschaft, die gemeinsam mit den zahlreichen anderen Unterstützern zeigt, wie Dorfgemeinschaft in Neuberg vorbildlich gelebt wird und wie man die Zukunft der Neuberger Jugend fördert und schätzt und in diese auch sinnvoll investiert.