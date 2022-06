Der Neuberger Faschingsumzug im Mai war schon eine ganz besondere Veranstaltung, die von den Menschen auch gut angenommen wurde. Da der Reinerlös für zwei Kinder aus Neuberg mit besonderen Bedürfnissen verwendet werden sollte, war vor allem auch die finanzielle Unterstützung großartig. Die vielen Menschen, die dieses Wohltätigkeitsprojekt unterstützten, öffneten nicht nur ihre Herzen, sondern auch ihre Geldbörsen. So kam bei dieser Veranstaltung der stolze Betrag von € 46.907,26 als Reingewinn herein. Die Organisatoren konnten nun kürzlich den beiden Familien jeweils die Hälfte des Gewinnes für Therapien ihrer Kinder übergeben und so einen Beitrag zur Genesung oder Verbesserung des Gesundheitszustandes leisten. Neuberg kann stolz sein auf seine Bewohner und auch die vielen auswärtigen Gäste, die ihren finanziellen Beitrag zum Gelingen erbracht haben. Ein großes Danke aber auch an die Organisatoren, die den Mut zu einem Umzug im Mai hatten und viel Arbeit in dieses Projekt gesteckt haben. Der sensationelle Reinerlös spricht für sich. Vergelt´s Gott!