Noch bis morgen, Sonntag, dauern die Reitbewerbe im Rahmen der "Special Olympics", die im Reitstall Wagner in Stegersbach durchgeführt werden. Die über 60 Teilnehmer aus ganz Österreich treten in vier Grunddisziplinen an, die wiederum in Einzelbewerbe untergliedert sind.

In der Showmanship wird das Pferd für bestimmte Aufgaben an der Hand geführt.

In der Dressur sind diese im Reiten zu bewältigen.

Der "Working Trail" ist ein ausgelegter Parcours mit Aufgaben.

Beim Voltigieren auf dem Pferderücken oder auf einer Art Pauschenpferd werden akrobatische und turnerische Übungen ausgeführt.

Als Demonstrationsbewerb gibt es zusätzlich eine Teamstaffel, die eine vorgegebene Strecke mit Zeitvorgabe zu bewältigen hat.

Austragungsort ist die moderne Reithalle des Stegersbacher Reitvereins. Zuschauer können die Bewerbe von einer Tribüne aus beobachten. Auf dem Gelände wurde ein mobiler Stall zur Betreuung der mitgereisten Pferde aufgebaut.