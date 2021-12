Julia Dujmovits holte am Donnerstagnachmittag nach den Rängen vier und sechs am vergangenen Wochenende in Bannoje (Russland) Platz fünf in Carezza (Italien). Siegerin im Parallel-Riesentorlauf wurde die Kärntner Snowboarderin Daniela Ulbing.

CAREZZA. Die Olympiasiegerin von Sotchi 2014 ging gehandicapt in das Weltcup-Rennen. Am Vortag kam Dujmovits im Training schwer zu Sturz. „Es war schwierig nach dem Sturz, dass ich mich wieder überwinde", erzählte die Sulzerin gegenüber dem ORF. Dujmovits schied gegen die spätere Siegerin Ulbing im Viertelfinale aus und platzierte sich auf Platz fünf.

Für ihre Teamkollegin Ulbing war es der erste Weltcupsieg im Parallel-RTL. Bei den Herren wurde Benjamin Karl ebenfalls auf Platz fünf bester Österreicher.