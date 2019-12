Schachtalent Nico Marakovits aus Deutsch Tschantschendorf erreichte bei den Jugendstaatsmeisterschaften in Kärnten zweimal Gold und einmal Silber. So belegte er in den Bewerben Schnellschach U14-Einzel und Team-Schnellschach jeweils den ersten Platz. Im Bewerb Blitzschach U14 schloss er auf dem zweiten Platz ab.