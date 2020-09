Der "Schulsportverein BORG-Güssing" veranstalte ein Volleyballcamp mit 20 ambitionierten Volleyballtalenten.

GÜSSING. Im Bezirksvorort nimmt der „Relaunch Volleyball Güssing“ immer konkretere Konturen an. Gemeinsam mit dem Güssinger Sportverein wurde die Sektion Volleyball gegründet, welche in der kommenden Saison erstmals unter „GSV Volleys“ an den Start geht.

Auch der „Schulsportverein BORG Güssing“ war in den letzten Jahren bereits sehr aktiv. Besonders im Nachwuchsvolleyball wurden neue Angebote geschaffen und Akzente gesetzt. Obmann Robert Antoni hat mit Christoph Astl und Hanna Ernst zwei ausgezeichnete Übungsleiter für die Trainingseinheiten mit dem Volleyballnachwuchs gewinnen können. Ein von Astl organisiertes Volleyballcamp in den Ferien war mit 20 ambitionierten Talenten sehr gut besucht. Laut Antoni sollen sie weiterhin behutsam aufgebaut und in den Spielbetrieb der „GSV Volleys“ integriert werden. Hoffnungsvoll blicken alle Initiatoren in eine positive Zukunft des Volleyballsports in Güssing, so Antoni.