Dienstag, 8. Feber: Das ist der Tag, auf den Snowboarderin Julia Dujmovits all ihre Kräfte hin gebündelt hat. An diesem Tag findet bei Peking der olympische Parallel-Riesentorlauf statt.

"Entspannt und ohne Erwartungen"

"Ich gehe entspannt und ohne Erwartungen in dieses Rennen", sagt die Sulzerin, die morgen, Dienstag, nach China fliegt. "Es passiert im Umfeld so viel, das ich nicht beeinflussen kann. Ich kann nur von Tag zu Tag denken", lautet ihre Devise angesichts der allgemeinen Corona-Situation.

"Eine Ehre"

Für sie, die in Sotschi 2014 Gold geholt hat und nach Pyeongchang 2018 zwischenzeitlich zurückgetreten war, sind es die dritten Olympischen Spiele nach ihrem. "Ich habe mir schon allein mit der Teilnahme einen Traum erfüllt. Für mich ist es eine Ehre, dass ich mich noch einmal qualifiziert habe, dass meine Form für die Top Ten reicht und dass ich Österreich vertreten kann."

"20 Medaillenanwärterinnen"

In der Favoritenrolle sieht sich Dujmovits nicht. Die sehr kalten Kunstschneebedingungen und die wenigen Trainingsmöglichkeiten an Ort und Stelle in China spielen hier mit hinein, ebenso der große Kreis an Medaillenanwärterinnen. "Jede aus den Top 20 kann eine Medaille holen", so Dujmovits.

Die wenigen Tage in China will sie nutzen, um die optimale Abstimmung zwischen Schnee, Board und Kanten zu finden. "Ich gehe von guten äußeren Bedingungen aus."