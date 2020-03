STEGERSBACH. Bei den Europameisterschaften im Wintertriathlon in Cheile Gradistei in Rumänien sicherte sich die Stegersbacherin Sabine Greipel von MSC Rogner Bad Blumau in der Altersklasse 55 bis 59 Jahren den Europameistertitel. Die Ausdauerathletin bewältigte die Stecke von drei Kilometer Laufen, sechs Kilometer mit dem Mountainbike und vier Kilometer auf Laufschiern mit 0:50:35 Stunden am schnellsten.