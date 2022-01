Der Arbeitsmarkt hat 2021, das zweite Corona-Jahr, besser überstanden als zuvor befürchtet worden war. Im Bezirk Güssing ging laut Arbeitsmarktservice die Arbeitslosigkeit gegenüber 2020 im Jahresdurchschnitt um 24 % bzw. 236 vorgemerkte Personen zurück. Im Bezirk Jennersdorf sank sie um 27 % bzw. 166 Personen.

Sorgenkind Langzeitarbeitskeit

Rückläufig war die Arbeitslosigkeit in allen Altersgruppen. Was hingegen gestiegen ist, war die Zahl der Langzeitarbeitslosen. Im Bezirk Güssing wuchs sie von 380 im Jahr 2019 auf 414 im Jahr 2020 und auf 439 im Jahr 2021. Im Bezirk Jennersdorf legte sie von 128 im Jahr 2019 auf 164 im Jahr 2020 und auf 214 im Jahr 2021 zu.

Auch wenn man das Vor-Krisenjahr 2019 als Vergleich heranzieht, ist die Erholung sichtbar. Damals waren im Jahresschnitt 769 Personen im Bezirk Güssing arbeitslos gemeldet, 2021 waren es 748. Im Bezirk Jennersdorf waren es 2019 im Schnitt 432 Personen, im Jahr 2021 nicht mehr als durchschnittlich 458.

Kurzarbeit und Wirtschaftsaufschwung



Zur Abfederung der Arbeitslosigkeit trug vor allem die Kurzarbeit bei. Im zweiten Halbjahr 2021 haben in den beiden Bezirken 137 Betriebe für 1.297 Arbeitskräfte Kurzarbeit beantragt. Außerdem wurden von der Bundesregierung die Initiativen "Sprungbrett" und "Joboffensive" lanciert.

Dazu kommt der Wirtschaftsaufschwung, der sich durch den Zuwachs von offenen Stellen manifestiert. Im Bezirk Güssing betrug er 57 % bzw. 68 Stellen im Vergleich zu 2020, im Bezirk Jennersdorf 58 % bzw. 42 Stellen.

Maßnahmen des Landes

Für das Burgenland kündigte Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann eine Erhöhung der Arbeitnehmerförderung von 2,4 Millionen Euro im Jahr 2021 auf rund vier Millionen Euro für das Jahr 2022 an. Davon fließen eine Million in die Unterstützung von Umschulungen, Aus- und Weiterbildungen. Der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit dienen die Projekte "Chance 50 plus" und "Zweite Chance".

Um mehr Fachkräfte zu gewinnen, gibt es seit kurzem eine verkürzte Lehrausbildung mit fester Stellenzusage in einem Betrieb. Das Projekt werde 2022 fortgeführt und ausgeweitet, so Schneemann.

Mehr Geld für das AMS

Dem AMS stehen im Südburgenland heuer 23,5 Millionen Euro, deutlich mehr als 2021, sagte die stellvertretende Landesgeschäftsführerin Karin Steiner.

Intensive Personalsuche

Die Suche der Betriebe nach Arbeitskräften hat sich im AMS massiv verstärkt. In den drei südlichen Bezirken wurden 2021 um 3.889 Stellensuchen mehr registriert als 2020. Das war ein Plus von 35 Prozent. Führend war der Handel mit 774 Stellen, auf den Tourismus entfielen 660 Stellen, auf die Warenherstellung 476, auf den Bau 369, auf das Gesundheits- und Sozialwesen 185 und auf den Verkehr 141.