Seit im November des Vorjahres das Zickental-Taxi seinen Betrieb aufgenommen hat, waren über 400 Fahrgäste mit dem neuen öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs. Das gab der Obmann dss Trägervereins, der Kukmirner Bürgermeister Werner Kemetter, bekannt.

Fünf Trägergemeinden

Betreiber des Ruftaxi-Systems sind die fünf Gemeinden Kukmirn, Gerersdorf-Sulz, Rohr, Heugraben und Bocksdorf. Die Fahrten übernimmt der Bus- und Taxiunternehmer Reinhold Kern, gefahren wird zwischen den Gemeinden sowie nach Güssing, Stegersbach und Fürstenfeld. "Das Angebot wird von Monat zu Monat besser angenommen", freut sich Kemetter. Als größte Erfolgskriterium habe sich die Abholung von zu Hause erwiesen.

Einkauf und Arztbesuche

Am meisten genutzt wird das Zickental-Taxi für Einkaufsfahrten in die Bezirksvororte sowie für Arztbesuche. Gefahren wird am Montag, Dienstag und Freitag jeweils am Vormittag. Die Anmeldung muss am Vortag unter 0664/4585777 vorgenommen werden. Heuer im Sommer können Passagiere auch zu den nahegelegenen Badeseen, Freibädern, Kulturveranstaltungen und langen Einkaufsnächten chauffiert werden.