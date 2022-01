Der Kirchenwirt in Olbendorf ist seit Jahresbeginn in jüngeren Händen. Helmut Tury hat das Gasthaus, das er selbst im Jahr 1983 von seinem Vater übernommen hat, an seinen Sohn Simon übergeben.

Simon Tury hat eine umfassende touristische Ausbildung absolviert und war in Top-Betrieben national und international tätig. Sein Wissen gibt er bereits jetzt an die junge Generation weiter, indem er als Vortragender und Prüfer in der Gastronomiebranche tätig ist.

Herta Walits-Guttmann wünscht dem neuen Chef namens der Wirtschaftskammer viel Erfolg für die Zukunft.