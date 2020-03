Acht Tonnen - so viel Mengen an Plastikverpackung hat Nudelfabrikant Joachim Wolf allein im Jahr 2019 der Umwelt erspart. Als erste Teigwarenfabrik Österreichs hat Wolf-Nudeln im Jahr 2018 für einen Teil seines Sortiments die Kunststoffverpackung durch Papierverpackung ersetzt.

Fast ein Dutzend Sorten

"Wir haben mit veganen Fusilli begonnen und dann nach und nach erweitert", erzählt Wolf. Von den 50 im Handel erhältlichen Sorten werden sechs in Papier verpackt, im Laufe des Jahres 2020 kommen fünf weitere hinzu: Penne, Farfalle, Macronelli, Hörnchen und Bandnudeln ohne Ei. "Dann erhöhen wir die Plastikreduktion auf zwölf Tonnen pro Jahr", hat Wolf ausgerechnet.

Geteiltes Echo

So ökologisch das Konzept auch ist: Nicht alle Nudelesser goutieren es. "Vor allem bei den herkömmlichen Nudeln mit Ei war das Echo nicht nur positiv. Die Konsumenten von Dinkel- und Vollkornnudeln sind hingegen empfänglicher für die Ökoverpackung", zieht Wolf ein erstes Resümee.

Ein Grund liegt auf bzw. in der Hand: Das Papiersackerl ist im Gegensatz zum Plastiksackerl nicht durchsichtig. "Das heißt, der Konsument nimmt die Packung zwar in die Hand, aber er sieht das darin befindliche Produkt nicht", meint Wolf. Eine seiner Reaktionen auf das Kundenverhalten: Die ohne Ei produzierten Nudeln sind zwar auch weiterhin vegan, auf die Verpackungsaufschrift "Vegan" will er aber verzichten.

Öko-Vorbildbetrieb

400.000 Euro hat Wolf in die neue Papierverpackungsmaschine investiert. An seinem Öko-Kurs hält er unbeirrbar und aus Überzeugung fest. Eine betriebseigene Biogasanlage erzeugt den kompletten Strom- und Wärmebedarf, den der Betrieb braucht. Zu Biogas verarbeitet werden die Ausscheidungen der Hühner, die im Betrieb für die Eierproduktion gehalten werden, dazu Abfallprodukte aus dem Erzeugungsprozess und Grünschnitt von den Feldern, die das Futter für das Federvieh liefern.

"Es ist ein in sich geschlossener Öko-Kreislauf", ist Wolf stolz. Nicht umsonst hat er dafür im Jahr 2013 den Österreich-Bewerb des weltweit ausgeschriebenen Umweltbewerbs "Energy Globe" gewonnen.