Einen von acht Preisen beim österreichweiten Schulwettbewerb für Finanzbildung hat die HBLA Güssing ("École") geholt. Den "Kardea", verbunden mit einem Preisgeld von 1.000 Euro, erhielten die Schülerinnen der 4. Klasse für die Entwicklung eines Spiels für Sonderschüler. Es heißt "Money, money, money ... - Den Umgang mit Geld lernen" und besteht aus sechs Stationen. Diese sollen Interesse für und Freude am Thema Geld wecken sowie alltagstaugliche Tipps für den guten Umgang mit Geld spielerisch vermitteln.



Die acht besten Einreichungen aus fünf Bundesländern wurden mit Geld- und Sachpreisen belohnt. Der "Kardea" wird vom Sozialunternehmen Three Coins, der Stiftung der Ersten Bank und dem "Financial Life Park" mit Unterstützung der Wirtschaftsuniversität und des Finanzministeriums vergeben.