Die zweitbeste wirtschaftliche Bonität der Gemeinden im Burgenland hat Stinatz. Das geht aus einer Finanz-Analyse aller österreichischen Gemeinden für das Jahr 2020 hervor, die das Fachmagazin "Public" präsentiert hat. Stinatz kommt auf einen Bonitätswert von 1,25 und rangiert damit auf Platz 41 unter den 2.097 österreichischen Kommunen. Bestplatzierte burgenländische Gemeinde ist Wiesen auf Platz 14.

Zu den Gewinnern zählen in dieser Wertung, die vom Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) vorgenommen wurde, nicht die reichsten Gemeinden, sondern jene, die am umsichtigsten wirtschaften, heißt es bei "Public". Ausschlaggebend für das Abschneiden sei nicht nur die Finanzkraft, sondern seien auch niedrige laufende Transferzahlungen an das Land sowie niedrige Personal- und Sachausgaben. Bewertet werden Ertragskraft, Eigenfinanzierungskraft, finanzielle

Leistungsfähigkeit und Verschuldung.

Bestplatzierte Gemeinde des Bezirks Jennersdorf ist Königsdorf auf Rang 150.

Die Österreich-Rangliste wird von Sattledt (Oberösterreich), Pfaffing (Oberösterreich) und Großgöttfritz (Niederösterreich) angeführt.

Gemeinden aus den Bezirken Güssing und Jennersdorf im österreichweiten KDZ-Vergleich:

41. Stinatz (1,25)

112. Heiligenbrunn (1,41)

150. Königsdorf (1,46)

171. Heugraben (1,51)

172. Bildein (1,51)

189. Burgauberg-Neudauberg (1,54)