Elisabeth Potzmann ist zur neuen Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands (ÖGKV) gewählt worden, der berufspolitischen Vertretung der Gesundheitsberufe.

Potzmann (51) wurde in Güttenbach geboren und ist in Bocksdorf aufgewachsen. Sie erwarb ihr Diplom am Kaiserin-Elisabeth-Spital der Stadt Wien und war im pflegerischen Akutbereich des Wiener Gesundheitsverbunds tätig. Nach ihrem berufsbegleitenden Studium der Pflegewissenschaft 2009 nahm sie zusätzlich zu ihrer Lehrtätigkeit an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule SMZ Süd ihre Lehrtätigkeit an der Fachhochschule Campus Wien auf und ist seit 2017 auch stellvertretende Schuldirektorin.

Im ÖGKV leitete sie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Pflegepädagogik und widmete sich intensiv dem Thema „Lernbereich Training und Transfer“ sowie den Pflegefortbildungspunkten, die es erstmals ermöglichen, das Fortbildungsangebot bezüglich der Qualität transparent zu gestalten. "Unter meiner Präsidentschaft will ich der professionellen Pflege jene Aufmerksamkeit und Wertschätzung zukommen lassen, welche ihr meiner Meinung nach zusteht", hält Potzmann fest.