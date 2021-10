Die schwelende Regierungskrise auf Bundesebene schlug sich heute, Freitag, sogar bis Stegersbach durch. Denn kurzfristig sagte Umweltministerin Leonore Gewessler ab, die geplante Eröffnung des Energie-Technologiezentrums "Solar One" vorzunehmen.

So blieb es Gemeindebundpräsident Alfred Riedl, Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger und Landtagspräsidentin Verena Dunst vorbehalten, gemeinsam mit Hausherr und Energiefachmann Andreas Schneemann den Startschuss zu geben.

Erneuerbare Energie

Dieser hat am Ortsrand von Stegersbach ein Gebäude errichtet, das die Energie-Anwendungsformen der Zukunft anschaulich machen soll. Die installierte Photovoltaikleistung lässt sich für Wärme, Kälte, Speicherung und Fahrzeugbeladung verwenden. Bei Workshops und Informationsveranstaltungen sollen Bauträger-, Gemeinde- und Firmenvertreter die Möglichkeit bekommen, moderne Energieanwendungen theoretisch und praktisch kennenzulernen, erklärte Schneemann.

Die solare Zukunft wird in Stegersbach anschaulich

Firmen und Gemeinden als Partner

14 namhafte Firmen von Siemens über Kapsch und Fronius sind laufend in die strategische Ausrichtung von "Solar One" eingebunden. Zehn Gemeinden zwischen Rauchwart und Oberwart waren nicht nur am Bau beteiligt, sondern haben auch Anteil an den lukrierten Kommunalsteuereinnahmen.

Das gesamte Vorhaben hat rund drei Millionen Euro gekostet. 20 % sind durch Förderungen von EU, Bund und Land abgedeckt.

Gemeindebundpräsident Alfred Riedl lobte die Kooperation der Gemeinden mit dem Projektwerber. Für Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger ist das Zentrum "einmalig in Österreich". Laut Landtagspräsidentin Verena Dunst hat Stegersbach nun die ökologische Vorbildrolle in der Region von Güssing übernommen.