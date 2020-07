Die Wirtschaft Burgenland hat einen Zweitstandort in Güssing in Betrieb genommen. Von hier aus will die landeseigene Wirtschaftsgesellschaft die gezielte Ansiedlung und Förderung von Unternehmen in den strukturschwachen Bezirken Oberwart, Güssing und Jennersdorf in Angriff nehmen.

"Bisher war der Schwerpunkt bei Firmenansiedlungen stark auf das Nordburgenland konzentriert", räumte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ein. Im Süden habe die Landesregierung "zu sehr weggeschaut". Angesichts von Abwanderung und schrumpfenden Bevölkerungszahlen müssten alle Regionen des Burgenlandes gleich behandelt werden.

Wirtschaftspark an der S7

Erster Schwerpunkt des regionalen WiBuG-Teams unter der Leitung von Südburgenland-Manager Werner Unger ist die Schaffung eines gemeindeübergreifenden Wirtschaftsparks an der in Bau befindlichen Schnellstraße S7 im Lafnitztal. "Alle Gemeinden sollen mitfinanzieren, aber auch mitprofitieren", skizzierte Doskozil.

Weiters auf der Agenda stehen eine gemeinsame Arbeitsstätte für Klein-Unternehmer ("Co-Working Space") im Technologiezentrum Güssing, der Ausbau der Lehrwerkstätte in Siget und der Ausbau der Forschungskapazitäten in der Fachhochschule Pinkafeld, gab Wirtschaftslandesrat Christian Illedits bekannt.

Südburgenland-Manager leitet

Die neue WiBuG-Filiale ist im Technologiezentrum Güssing angesiedelt. Das Team von Werner Unger umfasst laut Doskozil aktuell "drei bis vier Mitarbeiter", soll aber aufgestockt werden. Zu ihren Aufgaben zählen Förderabwicklung, Betriebsansiedlungen und Standortmarketing.