Ob Zebratomaten, ob Baumspinat: Pflanzenmarkt in Ollersdorf

Am Samstag, dem 29. April, findet ab 13.00 Uhr der Pflanzenmarkt in Ollersdorf statt. Der älteste Markt seiner Art im Südburgenland zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an den Platz zwischen Kirche, Kapelle und Heilquelle.



22 Betriebe und Hobbyzüchter werden ihre Pflanzen anbieten. Der Schwerpunkt liegt auf Gemüsepflanzen, vor allem auf Paradeissorten, Paprikas und Chilis. Daneben gibt es Raritäten zu kaufen: von Afrikanischen Stachelgurken über Stängelkohl bis zum Baumspinat.



Auch Obstgehölze, Beerensträucher, Blumen, Zierstauden und Kräuter werden angeboten. Bauern und Direktvermarkter sorgen für die Verköstigung der Besucher: mit Schaf- und Ziegenmilchprodukten, Germgebäck, Steckerlfischen und einer großen Produktpalette aus südburgenländischen Streuobstwiesen.