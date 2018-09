Musical Güssing: Wir verlosen Karten für "Saturday night fever"

05.09.2018, 23:10 Uhr

Die Regie liegt in den bewährten Händen von Marianne Resetarits. Die Rolle des Tony Manero wird von Tamás Hompok verkörpert. An seiner Seite steht Simone Niederer, die Stephanie Mangano mimt. Den Disco-Guru Monty gibt Florian Resetarits.

Vorstellungen

Gewinnspiel

Samstag, 22. September (Premiere), 19.30 UhrFreitag, 28. September, 19.30 UhrSamstag, 29. September, 19.30 UhrSonntag, 30. September, 16.00 UhrFreitag, 5. Oktober, 19.30 UhrSamstag, 6. Oktober, 19.30 UhrKartenbestellung unter 03322/43129.Das Bezirksblatt Güssing/Jennersdorf verlost 3x2 Karten, die wahlweise bei der Vorstellung am 28. September oder am 5. Oktober genutzt werden können. Die Gewinner werden telefonisch verständigt, bitte geben Sie daher Ihre Telefonnummer an. Eine Barablöse des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinne sind reserviert und unter Angabe der Gewinnverständigung der Bezirksblätter an der Abendkasse abzuholen.