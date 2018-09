Musical Güssing: Zurück in den Glitzer der siebziger Jahre

24.09.2018, 14:05 Uhr

"Saturday Night Fever" lässt die Disco-Ära wieder auferstehen

Glitzernde Mode, satter Bläser- und Keyboard-Sound, die Welthits der Bee Gees - damit prägte der Film "Saturday Night Fever" 1977 das Lebensgefühl einer ganzen Ära.In Güssing sorgte die Premiere des gleichnamigen Musicals, das auf dem Filmerfolg beruht, für eine umjubelte Premiere. Das Ensemble von Musical Güssing unter der Regie vonsetzte ein spielerisch, musikalisch, gesanglich und choreographisch überzeugendes Gesamtpaket auf die Bühne des Kulturzentrums.

Welthits wie "Stayin’ Alive", "Night Fever" und "How Deep Is Your Love" sind jedem im Ohr, vorher bzw. später entstandene, ins Stück eingefügte Hits wie "Immortality", "Jive Talkin'" oder "Tragedy" machen die Inszenierung zu einer Art "Best of Bee Gees"-Panorama.Den weißen Anzug, der seinerzeit John Travolta berühmt machte, trägt in Güssing. Er spielt den aus einfachen Verhältnissen kommenden Tony Manero, der zum König der Disco-Tanzfläche wird. Dazu bringt Hompok alles mit: Stimme, Tanz, Überzeugungskraft.Die Rolle der Tänzerin Stephanie, in die sich Tony verliebt, spielt. Darstellerisch berührend und stimmsicher beweist sie enorme Bühnenpräsenz. Die erst 19-jährigelegt als Tonys Tanzpartnerin Annette mehr als nur eine Talentprobe ab.Den exaltierten DJ Monty gibt der vom Wiener Ronacher zurückgekehrtemit Kraushaar-Perücke, Riesen-Sonnenbrille und gelben Glockenhosen. Sonderapplaus holen sichundmit gesanglich herausfordernden Solopartien ab.Die Arrangements vonund die aufwändige Choreografie vonrunden vereint mit einem vorzüglichen Orchester das Musical-Erlebnis ab.