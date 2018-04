Pickerl-Tauschbörse für Fußball-Sammelfans in Ollersdorf und Heiligenkreuz

29.04.2018, 17:21 Uhr

Bezirksblatt Güssing/Jennersdorf organisiert zwei Treffen

Wer hat einen Messi? Wer braucht einen Neymar, wer einen Ronaldo? Um solche wichtigen Fragen wird es bei der Bezirksblätter-Pickerltauschbörse gehen. Am Samstag, dem 5. Mai, kann ab 17.00 Uhr im Café Dolce (vormals Bambini) in Ollersdorf getauscht werden, am Sonntag, dem 6. Mai, ab 10.30 Uhr im Gasthof Rudi Pummer in Heiligenkreuz.Die Sammelbilder für die kommende Weltmeisterschaft haben derzeit Hochsaison. Wer sein Album trotz vieler doppelter Bilder noch nicht voll hat, soll am kommenden Wochenende jede Menge Gelegenheiten zum Tauschen haben.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach kommen, Doppelte mitnehmen und tauschen!