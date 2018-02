Theater Punitz als sturmfreie Bude

Premiere von "Außer Spesen nichts gewesen" am 17. Feber im Dorfzentrum

Bei Familie Müller herrscht Aufbruchsstimmung. Mutter Elisabeth darf zur Kur, Tochter Sabrina will mit ihrem Freund zum Rucksackurlaub, Vater Gottfried muss ganz dringend zur Fortbildung, und Opa Gustav fährt auf Seniorenwallfahrt nach Rom.Dabei will sich Gottfried nur in seiner "sturmfreien" Zeit mit Natascha aus dem zwielichtigen Gewerbe vergnügen. Doch sein Plan wird durch eine aufdringliche Nachbarin und einen fleißigen Postler stets gestört. Außerdem wollen noch andere die angeblich sturmfreie Bude nutzen.

Welches Chaos sich durch manche verfrühte Urlaubsheimkehr entspinnt, zeigt die Theatergruppe Punitz mit dem Schwank "Außer Spesen nichts gewesen" von Bernd Gombold. Premiere ist am Samstag, dem 17. Feber, um 19.30 Uhr im Dorfzentrum.Weitere Spieltermine sind der 18., 19., 23., 24. und 25. Feber. Beginn ist um 19.30 Uhr, sonntags um 17.00 Uhr. Karten können täglich zwischen 18.00 und 20.00 Uhr unter 03327/25115 bestellt werden.Auf der Bühne agieren Peter Wechselberger, Jacqueline Ebner, Barbara Rudolics, Friedrich Guggi, Sabine Wagner, Astrid Ertl, Franz Omischl, Ewald Ertl, Elvira Wechselberger und Kevin Strouhal.