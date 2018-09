10 Jahre ARBÖ-Prüfzentrum in Güssing

21.09.2018, 15:39 Uhr

Wirtschaftlicher Erfolg:Eine Kennzahl, die den wirtschaftlichen Erfolg des ARBÖ belegt: 2008 hatte der ARBÖ Burgenland 32 Mitarbeiter, jetzt sind es 48. „Wir sind in den vergangenen zehn Jahren um mehr als ein Drittel gewachsen und zu einem gut aufgestellten, mittelständischen Unternehmen im Burgenland geworden. Das zeigt, wir liegen mit unserem Service – das wir ständig evaluieren und erweitern – richtig“, so der Präsident.Immer mehr Kunden und 25% mehr ARBÖ-Mitglieder:In den Standort Güssing wurden rund 565.000 Euro investiert. Ein wichtiges Serviceangebot ist die §57a-Überprüfung – das „Pickerl“: Im Jahr 2008 haben die Techniker im Prüfzentrum Güssing 1.045 Begutachtungen durchgeführt. 2017 waren es 2.048. Die Zahl hat sich fast verdoppelt. „Es rentiert sich, wenn wir in Infrastruktur, Werkstätteneinrichtungen und Schulungen unserer Mitarbeiter investieren“, erklärt Rezar.Der ARBÖ Burgenland konnte mit dem Service vor Ort in der Region ein Plus bei den Mitgliedern von 25 Prozent verzeichnen.Stärkung der Infrastruktur im Südburgenland:„Der ARBÖ Burgenland hat die Infrastruktur im Landessüden gestärkt und im Prüfzentrum drei zusätzliche Arbeitsplätze in der Region geschaffen“, betont Wolfgang Sodl, der Güssinger Vertreter im ARBÖ-Landesvorstand.Der Standort an der B 57 wurde bewusst gewählt: Er liegt zentral im Bezirk und ist sowohl von Süden als auch von Norden optimal zu erreichen.„Für mich ist wichtig, dass wir mit dem ARBÖ-Prüfzentrum ein Service vorhalten, das den Menschen in unserer Region im Alltag hilft. Gerade im Bezirk Güssing ist Mobilität von immenser Bedeutung. Für die Pendler in der Region ist das Auto für die tägliche Fahrt zum Arbeitsplatz unerlässlich. Auch sonst ist das Kraftfahrzeug aus dem Alltag nicht wegzudenken“, sagt Sodl.Über 90 Prozent AuslastungSpeziell das Angebot der Kleinstreparaturen rund ums Pickerl wird von den Autofahrern gut angenommen. Der ARBÖ ist eine günstige Alternative zu den Werkstätten.Einsatzleiter Jürgen Janisch war von Beginn an im Prüfzentrum Güssing tätig. „Ich konnte in den vergangen zehn Jahren verfolgen, wie das Service des ARBÖ von Jahr zu Jahr besser angenommen worden ist. Wir haben mittlerweile eine Auslastung von mehr als 90 Prozent.“Bei allen ARBÖ-Angeboten steht der Sicherheitsaspekt im Vordergrund: „Ziel ist, dass die Straßen in der Region sicherer werden, es zu weniger Pannen kommt und weniger Unfälle aufgrund technischer Defekte passieren“, wünscht sich Janisch.(ARBÖ Presseaussendung)