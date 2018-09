1.377 Kindergartenkinder in den Bezirken Güssing und Jennersdorf

10.09.2018, 17:23 Uhr

Kinderzahl leicht gesunken - Landsregirung stellt heuer 25 Millionen Euro für Kinderbetreuung bereit

Faktor für Zuzug



Großer Teil des Gemeindebudgets

Die Zahl der Kindergartenkinder ist leicht im Sinken begriffen. Per Ende des Schuljahres 2017/18 wurden laut Familienlandesrätin Verena Dunst im Bezirk Güssing 898 Kinder in Kindergärten, Krippen, alterserweiterten Gruppen und Horten betreut, im Jahr davor waren es zu dieser Zeit 906. Im Bezirk Jennersdorf sank die Zahl der betreuten Kinder von 496 auf 479."Die Möglichkeiten der Kinderbetreuung sind für den Zuzug junger Familien ein entscheidender Faktor", betont Dunst. Die Landesregierung stelle den Kindergartenbetreibern heuer 25 Millionen Euro für Investitionen und Personal zur Verfügung.Für die Kinderbetreuung wende seine Gemeinde über zehn Prozent des Jahresbudgets auf, berichtete der Olbendorfer Bürgermeister LAbg. Wolfgang Sodl. "Das ist gut angelegtes Geld", ist er überzeugt. Ein Ausbau von Schule und Kindergarten sei in den nächsten Jahren geplant.

Anträge online

Weniger "Zettelwirtschaft und Bürokratie" wünscht sich die Olbendorfer Kindergartenleiterin Silvia Kührer von der Politik. "Dann bliebe uns Pädagoginnen mehr wertvolle Zeit für die Kinder."Neu ist, dass burgenländische Eltern den Antrag auf Kinderbetreuungsförderung online einbringen können ( e-government.bgld.gv.at/kbf ).