40 Jahre Tamburizza, Tanz und Chor: Vereinsjubiläen in Güttenbach und Stinatz

10.05.2017, 12:31 Uhr

Das Stinjačko Kolo und das Tamburizza-Orchester und Chor Güttenbach feierten beide vier Jahrzente im Dienst der kroatischen Kultur.

Obwohl im selben Jahr gegründet, unterschieden sich die Schwerpunkte der beiden Vereine von Beginn an. Beim Tamburizza-Orchester und Chor Güttenbach (TOP) steht die Konzertmusik in Begleitung eines Chores im Vordergrund. Das Stinjačko Kolo aus Stinatz konzentrierte sich auf das Einstudieren kroatischer Tanzchoreografien in Begleitung einer kleinen Tamburizza-Gruppe.Generell wurde die Tamburizza in den 1930er Jahren von burgenländischen Studenten aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Wien und ins Burgenland gebracht. In den 1960er Jahren begann man dann auch, in unserer Region Tamburizza zu spielen und zu unterrichten.

Folklore

Schwerpunkt Konzerte

Jubiläum und Pläne

Franz Grandits gründete 1977 die Volkstanzgruppe Stinjačko Kolo ("Stinatzer Rad"), wo anfangs zu Akkordeonmusik Stinatzer Hochzeitstänze aufgeführt wurden. Ab 1979 lehrte Pfarrer Branko Kornfeind die Stinatzer das Tamburizzaspielen.Ein großes Anliegen war dem Kolo immer die Nachwuchsarbeit. "Es gibt seit 15 Jahren ein Projekt mit dem Kindergarten, und wir arbeiten mit zwei Nachwuchsgruppen", so Obmann Bernhard Kirisits.In Güttenbach gründete Lehrer Willi Jandrisits 1977 die Tamburizzagruppe, zehn Jahre später wurde der Chor ins Leben gerufen. "Besonders wichtig war dem Verein immer das Engagement bei sozialen Projekten, wie bei Benefiz-Konzerten für das 'Haus der Kroaten' in Armenien", erzählt Obfrau Viktoria Wagner.Federführend war der TOP auch bei der Gründung der Tamburizza-Musikschule Süd, wodurch jetzt in vielen Gemeinden das Tamburizzaspielen unterrichtet wird.Beide Vereine feierten zuletzt ihre Bestandsjubiläen. Danach begannen beim TOP Güttenbach schon die Proben für die Sommerkonzerte. Beim Stinjačko Kolo steht im Herbst die Produktion einer "Best of"-CD auf dem Programm.