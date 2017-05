Autowrack rostet seit über 40 Jahren im Wald dahin

10.05.2017, 18:05 Uhr

Rostlaube im Stegersbacher Wald, Schrott am Rudersdorfer Bachufer: Über manche Umweltsünde soll offenbar Gras wachsen.

Fast überall sind und waren in den letzten Wochen freiwillige Helfer in der Natur unterwegs. Bei Flurreinigungen haben sie säckweise Müll aufgesammelt, den andere in Wäldern, Wiesen und an Straßenrändern weggeschmissen haben.An gewissen Stellen dürften allerdings auch die emsigsten Müllsammler an ihre Grenzen stoßen. Das, was beispielsweise in einem Stegersbacher Wald an der Hottergrenze zu Bocksdorf dahinrottet, passt einfach in keinen Müllsack.

Seit den 70er Jahren

Nicht nur Schrott

Umweltsünder

Ein Autowrack, Reste einer Blechhütte, Altmetall, leere Kanister - das Gerümpel liegt schon derart lange hier, dass es Wald und Gebüsch von Jahr zu Jahr mehr überwuchern."Die Stelle ist der Gemeinde bekannt", bestätigt Amtmann Ernst Friedl. Was dort im Wald herumliegt, geht auf eine Behausung zurück, die ein mittlerweile längst verstorbener Grundbesitzer dort Anfang der 70er Jahre angelegt hat. "Der Mann wollte eine Nussbaum-Plantage anlegen", erinnert sich Friedl. Nach dem Tod des Mannes wurde das Grundstück versteigert und wechselte den Besitzer."Wir werden den aktuellen Eigentümer ausfindig machen und mit dem Sachverhalt konfrontieren", sagt Friedl. "Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, damit die Stelle ordnungsgemäß geräumt wird."Auch in Rudersdorf beschäftigt eine illegale Müllablagerung bereits die Behörden. In der Nähe des Lahnbachs an der Hottergrenze zu Deutsch Kaltenbrunn haben bis dato unbekannte Umweltsünder ihr Unwesen getrieben.Entsorgungsmaterial von einer Baustelle, eine Firmentafel, Eisentrümmer und diverses Stützmaterial liegen dort in der Flur herum. Im Winter frei sichtbar, wachsen im Frühjahr Gras und Buschwerk über die Sache."Eine Anzeige liegt vor, das Verfahren ist bereits eingeleitet", berichtet der Jennersdorfer Bezirkshauptmann Hermann Prem gegenüber dem Bezirksblatt. Den Verursacher erwarte auf jeden Fall ein Verwaltungsstrafverfahren.Sind auch Sie in der letzten Zeit auf eine Umweltsünde im Bezirk Güssing oder im Bezirk Jennersdorf gestoßen? Nicht nur die zuständige Bezirkshauptmannschaft, auch das Bezirksblatt nimmt Ihre Hinweise gerne entgegen: 0664/80666-5047 oder guessing@bezirksblaetter.at.