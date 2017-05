09.05.2017, 10:48 Uhr

Buchpräsentation von "Bittersüße Jugend" und "Vergängliche Licht und Schatten in den Uhudler Bergen"

In meinem E-Book "Bittersüße Jugend" könnt ihr eine Auswanderungsgeschichte im Jahre 1960 im Südburgenland, und den damit einhergehenden lustigen Begebenheiten des bäuerlichen Lebens, samt Sitten und Gebräuche kennenlernen.

Hingegen wird in meinem E-Book "Vergängliche Licht und Schatten in den Uhudler Bergen" eine Familiengeschichte im Südburgenland, mit historischem Hintergrund in dieser schicksalsträchtigen Zeit geschildert.

Sobald ihr auf meine Homepage geht und den Titel des jeweiligen E-Bookes in Goggle eingebt, das Buch anklickt und Leseprobe laden, oder Vorschau anzeigen anklickt, könnt ihr die ersten 30 Seiten lesen.

Besucht mich auf Facebook und auf meiner Homepage.

Gefällt mir