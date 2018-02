Burgenländische Priester erreichen mit Fußball-Nationalteam Top-Platzierung bei Europameisterschaft

08.02.2018, 18:58 Uhr

Gegeneinander spielen, miteinander beten

Kurt Aufner, Priester aus Stegersbach, war zum ersten Mal bei den Europameisterschaften dabei, bei der heuer in Brescia/Italien 15 Mannschaften mit 200 Priestern angetreten sind. "Wir sind hier, um gegeneinander zu spielen, miteinander zu beten und uns gegenseitig anzufeuern", charakterisiert Aufner den Kern der Veranstaltung.

Dreifaches Halleluja



Polen Priester-Fußball Europameister

Auf eine längere EM-Tradition blickt Pfarrer Zdravko Gasparic aus Kittsee zurück. Er ist seit der Gründung Mitglied des Priester-Nationalteams und erklärt die diesjährige Spitzenplatzierung so: "Es macht allen Beteiligten Spaß, Teil dieser sportlichen Gemeinschaft zu sein, die unseren Beruf, die Berufung und die Liebe zum Fußball verbindet."Auch Josip Banfic, Pfarrer aus Güttenbach, ist seit Beginn an mit dabei und mittlerweile Teil des Betreuerteams der Priester. "Wir haben uns mit gemeinsamen Messen und der idealen Mischung aus Ehrgeiz und Freude am Sport für dieses Turnier vorbereitet", so Banfic zum erfolgreichen Abschneiden.Neben den Fußballmatches macht das Turnier auch das gegenseitige Kennenlernen und das gemeinsame Feiern von Gottesdiensten aus. Jede Mannschaft bringt seine eigenen Traditionen mit und so wird jede Europameisterschaft zu einem lebensfrohen Mix von Religion und Sport."Wir stimmen unter anderem 'I am from Austria' von Rainhard Fendrich an", so Teamkapitän Hans Wurzer, Seelsorger in Ybbs. Um sich richtig zu motivieren, ruft das österreichische Team vor jedem Spiel ein dreifaches "Halleluja", das in diesem Fall offensichtlich den entsprechenden Erfolgsplatz gesichert hat.Zum Abschluss der Europameisterschaft traf Polen im Finale auf Portugal, welches die Mannschaft aus Polen mit 1:0 für sich entscheiden konnte.Die Platzierungen:1. Polen2. Portugal3. Slowakei4. Ungarn5. Bosnien6. Österreich