Freilichtmuseum Gerersdorf ein potenzieller ORF-"Schatz"

12.09.2018, 12:01 Uhr

Publikums-Vorwahl für "9 Plätze - 9 Schätze" vom 19. bis 23. September

Das Publikum entscheidet

Die Chance, bei der ORF-Show "9 Plätze - 9 Schätze" zum schönsten Platzerl Österreichs gewählt zu werden, bekommt heuer unter anderem das Freilichtmuseum Gerersdorf. Die zwei weiteren Kandidaten sind die Römerstraße St. Margarethen und die Burg Lockenhaus.Am Mittwoch, dem 19. September, wird in der Sendung “Burgenland heute” um 19.00 Uhr das Freilichtmuseum vorgestellt. Im Anschluss beginnt das Publikumsvoting, bei dem der Burgenland-Sieger ermittelt wird. Unter den neun Bundesland-Siegern wird am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, um 20.15 Uhr in der Finalsendung der schönste "Schatz-Platz" gekürt.

Vorwahl vom 19. bis 23. September

Bei der burgenländischen Publikumsvorwahl kann man von Mittwoch, dem 19. September, 19.30 Uhr, bis Sonntag, dem 23. September, 24.00 Uhr, telefonisch seine Stimme abgeben. Die entsprechende Telefonnummer wird in der Sendung vom 19. September bekanntgegeben. Ein Anruf bzw. ein SMS kostet 50 Cent.Der Bundesländerabend wird vom ORF heuer übrigens „verlängert“. Am 28. Oktober steht um 17.05 in ORF 2 die Sendung „So schön ist Österreich“ auf dem Programm. Dabei werden alle 27 Orte und Plätze, die die neun Bundesländer insgesamt ins Rennen geschickt hatten, noch einmal vorgestellt.Ende September erscheint im Kral-Verlag das Buch „9 Plätze – 9 Schätze: Österreichs Kostbarkeiten und landschaftliche Leckerbissen“, das die Schatzsuche 2018 (und die neun Landessieger des Vorjahres) auf mehr als 170 Seiten mit Texten und prächtigen Bildern vorstellt.Zu den den schönsten Orten bzw. Plätzen wurden 2014 der Grüne See in Tragöß in der Steiermark (2014), der Formarinsee und die Rote Wand in Vorarlberg (2015), das Tiroler Kaisertal (2016) und der Körbersee in Vorarlberg (2017) gewählt.