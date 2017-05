Frischzellen-Kur für Neuberger Gemeindehaus

10.05.2017, 00:24 Uhr

Das 55 Jahre alte Gebäude ist einer gründlichen Renovierung unterzogen worden.

Gebaut wurde das Gemeindehaus von Neuberg im Jahr 1962. Dass also nach 55 Jahren einiges herzurichten war, liegt auf der Hand. Die Gemeinde hat sich daher bereits 2015 - noch unter dem mittlerweile verstorbenen Bürgermeister Daniel Neubauer - für eine Generalsanierung des Gebäudes entschieden.Der Großteil der Arbeiten ist mittlerweile so weit abgeschlossen, dass der geplanten Eröffnung am 21. Mai nichts mehr im Wege steht. "Ausgangspunkte waren, dass wir sowohl die Behindertengerechtigkeit des Gebäudes als auch eine bessere Energiebilanz herstellen wollten", erklärt der seit 2016 im Amt befindliche neue Bürgermeister Thomas Novoszel.

Barrierefreiheit

Energetisch aufgerüstet

Regionale Auftragnehmer

Sitzungssaal

"Offene Bücherei"

Büros erneuert

Behindertengerecht ist das Amtshaus nun durch eine Rampe vor dem Eingang, durch neue Toiletten und durch einen Treppenlift, der ins Obergeschoß führt.Energetisch aufgewertet wurde es durch einen Vollwärmeschutz an der Fassade, durch eine Dachgeschoßdämmung aus Zellulose, durch neue Fenster und Türen sowie durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. "Im Gebäudeinneren wurden Infrarot-Heizkörper installiert", ergänzt Novoszel.Neu sind außerdem Fußböden, Sanitäranlagen, die komplette Elektrik und die Inneneinrichtung. Die Tischlerei Dömötör-Strobl aus Eberau legte bei Planung und Produktion der Möbel besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse der Bediensteten. Auch die speziellen Anforderungen des offenen Hauses im Hinblick auf Parteienverkehr und Veranstaltungen seien berücksichtigt worden, heißt es vom Unternehmen. Generell legte die Gemeinde Wert darauf, dass alle Aufträge von südburgenländischen Firmen erledigt werden konnten.Geräumiger geht es in Zukunft bei Gemeinderatssitzungen und Trauungen zu. Im Obergeschoß wurde ein Sitzungssaal eingerichtet, der genügend Gemeinderats-Zuschauern und bis zu 50 Hochzeitsgästen Platz bietet. Auch das Gemeindearchiv wurde nach oben transferiert, wo bis zuvor eine frühere Lehrerwohnung leerstand.Wie bisher im Erdgeschoß bleiben die Ordination von Gemeindearzt Helmut Radakovits sowie die Büros der Gemeindebediensteteten, die saniert und neu eingerichtet wurden.Ein Novum ist die "offene Bücherei", die im Besprechungsraum im Untergeschoß eingerichtet wurde. "Wir verzichten auf ein Verleihsystem und eine Registrierung der Leser. Jeder kann kommen, sich ein Buch ausnehmen und zu einem selbstgewählten Zeitpunkt wieder zurückbringen", erläutert Novoszel.Die Kosten für das gesamte Bauvorhaben betragen netto rund 500.000 Euro, so Novoszel.Im Zuge des Umbaus wurden auch die Büros der Bediensteten erneuert. Im Gemeindeamt arbeiten Bürgermeister Thomas Novoszel, Amtmann Alexander Neubauer, Vertragsbediensteter Leopold Ivancsics und Putzfrau Margit Joszt. Der Bürgermeister steht den Bürgern jeden Freitagnachmittag sowie nach individueller Vereinbarung zur Verfügung.