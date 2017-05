Gasthof zum Weinberg: Vielfältiges Angebot mit Übernachtung, Kulinarik und Wein

10.05.2017, 11:58 Uhr

Hotel angeschlossen

Nachdem in den 1990er Jahren dieser Betriebszweig etwas brachlag, wurde 2004 der Hotelbetrieb von Slobodanka und Martin Holzer wieder eröffnet. "Ich wollte mir hier meinen eigenen Arbeitsplatz schaffen und konnte meinen Mann überreden, die Fremdenzimmer zu renovieren", erinnert sich Slobodanka Holzer.

Museum im Haus

Das heutige Hotel der Holzers verfügt über zehn Zimmer und ist direkt an den Gasthof angeschlossen. "Der Trend führt immer mehr Gäste auf einen Kurzurlaub zu uns und da ist es wichtig, Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten".Gut essen und trinkenFür die Hotelgäste, aber auch Hungrige aus der gesamten Region kocht Familie Holzer gut bürgerliche Küche mit regionalen Zutaten. So findet man auf der Karte Gerichte "Fian großn Hunger", "Fia die Gsindaren unter uns" und auch "Fian kluanen Hunger...". Ergänzt wird das Abendessen mit Weinen von Csaterberg-Winzern. Diese haben im Gasthof zum Weinberg Platz für ihre eigene Vinothek gefunden, wo die vielen guten Tröpferl aus der Region verkostet und gekauft werden können.Im Gasthof zum Weinberg befindet sich seit 2004 auch ein Steinmuseum, wo versteinerte Hölzer, Süßwasseropale sowie Jaspis, welche am Csaterberg gefunden wurden, ausgestellt sind.