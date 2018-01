Gebürtige Ollersdorferin mit 104 Jahren verstorben

10.01.2018, 01:00 Uhr

Hopitzan ging in jungen Jahren auf Grünarbeit, später arbeitete sie als Hausmeisterin in Wien. 60 Jahre lang lebte sie im selben Gemeindebau in der Rustenschacherallee in Wien-Leopoldstadt. Bis zu ihrem 100. Lebensjahr fuhr sie jeden Tag mit dem Bus in die Kirche zur Heiligen Messe.Maria Hopitzan, geborene Strobl, war 40 Jahre verwitwet. Ihr Mann Florian stammte aus Bocksdorf und starb 1977. Ihre Nachkommenschaft umfasste fünf Kinder, neun Enkel, zwölf Urenkel und zwei Ururenkel.