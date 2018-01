Güssinger Garnisonsball 2018

28.01.2018, 01:40 Uhr

Wie ein Echo aus 120 Jahren



Herausgeputzte Uniformen, Dekorationen, aufregende Ballroben, hohe Militärangehörige, Landespolitiker und beste Stimmung zeichneten den heurigen Garnisationsball Güssing aus.Der Garnisonsball Güssing ist ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Bataillons 19 und eine Einladung an die Bevölkerung, die jährlich auch entsprechend angenommen wird.

Hausherr Oberst Thomas Erkinger bedankt sich bei der Eröffnung auch bei den Organisation und den ca 200 Mitarbeitern, die den Ball gelingen ließen. Grundwehrdiener und hübsche Südburgenländerinnen eröffneten zu den Klängen der Gruppe "Hit4you", die mit den äußerst attraktiven Sängerinnen Corina Kroboth und Niki Kracher aufwarten konnte.Ca 1000 Ballgäste füllten die Räume der neuen Kaserne und trugen zu einer belebenden Ballnacht bei, in der "Die Schwestern", die "Beislband" und "Review" "konsultiert" werden konnten. Jazz, Commerz und Folk boten Rhythmnen und Klänge, in die man sich fgallen lassen durfte.Den Ballgästen fehlte es an nichts. Bars und Küche standen permanent zur Verfügung. Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und dem Militär lebten den Abend: Landtagspräsident Christian Illedits etwa, die Landtagsabgeordneten Wolfgang Sodl und Bundesrat Walter Temmel, Brigadier Christian Habersatter, Karin und Peter Weber, Schulpsychologin i. R. Elfie Jud u. v. a.