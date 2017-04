Maibaumaufstellen der SPÖ Neuberg

29.04.2017, 22:10 Uhr

"Ein herzliches Dankeschön dazu gebührt der Wirtin Andrea Zsifkovits, da wir heuer nicht mit so vielen Gästen gerechnete hatten, waren wir dankbar, dass sie so flexibel und rasch reagierte, damit alle Gäste gut versorgt waren.", so Vizebürgermeisterin Birgit Maria Karner.Unter den Besuchern durfte die Vizebürgermeisterin mit ihren Gemeinderäten auch die Landesrätin Verena Dunst begrüßen. Diese wurde neben dem Maibaum ebenfalls feierlich mit Musikbegleitung "hereingespielt".